Inzaghi concede un giorno di riposo alla Lazio dopo la sconfitta in amichevole contro il Borussia Dortmund. Martedì tutti in campo, 4 sedute di allenamento per preparare il primo impegno ufficiale, quello contro il Napoli. FORMAZIONI - Contro la squadra di Ancelotti 3 squalificati: Lulic, Leiva e Patric non ci saranno. Badelj sostituirà Leiva in mediana, a sinistra Inzaghi ha più dubbi: sta pensando di regalare la prima da titolare ad uno tra Basta e Caceres. Durmisi sembra troppo offensivo per contrastare Verdi e Callejon. Non ci sarà Berisha: è fuori dal ritiro di Auronzo di Cadore, dovrà sottoporsi ad esami strumentali.