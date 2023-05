Blindare il secondo posto contro l'Empoli, poi tutti in vacanza. Questo il programma del fine settimana per la Lazio, che sabato al Castellani proverà a chiudere davanti all'Inter (impegnata a Torino contro i granata), la Serie A 2022-23. Da domenica campi vuoti a Formello per almeno un mese. La preparazione in vista della nuova stagione inizierà a luglio. Il Tempo oggi riporta le date del ritiro di Auronzo di Cadore, che si terrà tra l'11 e il 28 luglio.