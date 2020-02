Una Lazio in piena lotta Scudetto. Il temuto trittico di partite ravvicinate è finito, la squadra di Inzaghi ora dovrà affrontare il temuto big match contro l'Inter con l'intera settimana a disposizione. Conte è l'ultimo ad aver battuto Inzaghi: 18 risultati utili dopo, la Lazio affronta di nuovo l'Inter.



LAZIO DA RECORD E DA SCUDETTO - Nessuno mai, nella storia ultracentenaria della Lazio, aveva fatto così bene. La Lazio è con un piede e mezzo in Champions, con la Roma quinta a -14. Come riporta il Corriere dello Sport, il gol di Caicedo lancia la Lazio ad una sola lunghezza dalla Juve e dall'Inter: "Brilla Caicedo, Lazio da Scudetto", il titolo.