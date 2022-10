In 11 partite Zaccagni ha già eguagliato il suo score di un anno fa. Come riporta oggi il Corriere dello Sport sono quattro gol e tre assist fin qui per l'ex Hellas. Da settembre a oggi è lo stesso rendimento di Milinkovic e di Rafael Leao. Una crescita costante da inizio stagione per l'Arciere biancoceleste, che ora è chiamato a dare ancora più concretezza in attacco, in assenza di Immobile. E ieri a Bergamo ha già risposto presente.