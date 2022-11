Sosta benedetta per la Lazio. Benché Sarri non abbia mai espresso parole di apprezzamento per i mondiali in Qatar, la sua squadra potrebbe comunque beneficiarne più delle altre concorrenti per il 4° posto. Come scrive stamattina Il Messaggero infatti, tra le squadre di vertice, i biancocelesti sono quelli che vedranno partire il minor numero di uomini per la manifestazione iridata.



Solo Milinkovic e Vicino saranno fuori di sicuro fino al 2 dicembre, quando finirà la fase a gironi. Gli altri convocati per le amichevoli di questi giorni rientreranno tutti nel fine settimana e saranno disponibili il 30 novembre, alla ripresa dei lavori. La Juventus invece dovrà rinunciare per diverse settimane di ben 11 uomini. Inter, Milan e Napoli 7, Atalanta e Roma 4. Diversi di loro, per altro, hanno anche buone chance di andare molto avanti nel torneo, a differenza di Serbia e Uruguay, che di certo non partono con i favori dei pronostici. Alla fine quindi, questo maledetto mondiale può rivelarsi addirittura un vantaggio per la Lazio.