Nuovo candidato per il ruolo di vice-Immobile. Voci dall'Argentina parlano di un interessamento dellaper, attaccante classe 2001 del River Plate. Nelle scorse settimane era stato accostato anche al Milan . I media argentini mettono pure il Napoli tra i club italiani che seguono da vicino questo giovane centravanti brevilineo (è alto 176centimetri), per il quale i Millonarios hanno posto una clausola rescissoria da 25 milioni.12 gol e 2 assist la scorsa stagione tra campionato e coppe per Beltrán, che ha anche il passaporto italiano e sembra pronto per fare il salto nel calcio europeo già dalla prossima stagione.