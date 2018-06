Tare a Londra per Felipe Anderson, e non solo. Le trattative per portare a Roma l'esterno sinistro del Betis Siviglia, Riza Durmisi, sono vicine alla chiusura. A Roma troverebbe folta concorrenza, ma il West Ham non vuole solo il brasiliano ex Santos: ha richiesto anche Jordan Lukaku, che libererebbe il posto proprio a Durmisi.



MERCATO LAZIO - I londinesi sono attivissimi sul mercato: come riporta il Daily Mail, hanno offerto 26 milioni di sterline per Issa Diop del Tolosa, vogliono bruciare la concorrenza di Barcellona, Tottenham e Arsenal. Hanno messo sul piatto altri 13 milioni di sterline per Marlon Santos, stanno costruendo una squadra giovane e ambiziosa: solo Felipe, anche chiesto anche di Jordan Lukaku. Che non rinnova (il suo contratto scade nel 2019), e potrebbe raggiungere il fratello in Premier.