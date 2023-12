I soldi per il mercato di gennaio possono arrivare dalla Champions. A Madrid la Lazio domani sera andrà a caccia del primato nel girone E non solo per sperare di avere un sorteggio più agevole agli ottavi di finale (già conquistati a prescindere, con una giornata di anticipo), ma anche per incassare uteriori 2,8 milioni di euro. Come riporta il Messaggero infatti, a tanto equivarrebbe il premio per la vittoria contro l'Atletico e si andrebbe a sommare agli altri 58 milioni già incassati per la partecipazione al torneo. Un surplus che, suggerisce sempre il quotidiano romano, potrebbe aiutare il club nelle strategie per la prossima campagna acquisti invernale.