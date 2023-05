La Lazio nelle prossime settimane proverà a ridiscutere con la Juventus i termini dell'acquisto di Luca Pellegrini. Maurizio Sarri è soddisfatto di come l'ex Eintracht si sia inserito nel club capitolino, ma la sua permanenza non è scontata e, per questo motivo, si valutando anche altri profili. Secondo 'Lalaziosiamonoi', oltre a Parisi dell'Empoli occhio anche a Tommaso Augello, tra i pochi a salvarsi nella difficilissima stagione della Sampdoria.