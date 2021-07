Il discorso difensore centrale in casa Lazio sembrava fosse stato momentaneamente accantonato, invece dalla Germania circolano voci di alcuni movimenti del club capitolino. Secondo la Bild infatti, Tare avrebbe sondato il terreno col Mainz per Jeremiah St. Juste, centrale olandese di origini antillane. Si tratta di un difensore roccioso che può adattarsi anche a terzino destro. In questa stagione ha totalizzato 34 presenze totali e 1 assist tra Bundesliga e DFB Pokal. Il classe '96 olandese è in scadenza nel 2023 col club tedesco e la sua valutazione si aggira sui 15 milioni di euro. Nell'estate del 2019 il Mainz lo prelevò dal Feyenoord per 9 milioni.