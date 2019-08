Nome nuovo dall'Inghilterra. Tutto porta a Londra, dove Kezman sta trattando il futuro di Milinkovic Savic. Lotito ha messo fretta allo United, che deve aspettare di perdere Paul Pogba. Il solito domino che ancora non è partito, ma Tare non vuole farsi trovare impreparato.



MERCATO LAZIO - Oltre a Yazici, sempre più vicino al Lille secondo i media turchi, come riporta il Corriere dello Sport è un altro serbo che potrebbe prendere il posto di Sergej Milinkovic Savic: si tratta di Luka Milivojevic, centrocampista classe 1991 del Crystal Palace, di cui è capitano e della nazionale serba. Un profilo più maturo, abituato ai ritmi della Premier. La Lazio lo tiene in considerazione, aspettando Milinkovic.