La Lazio prova a dimenticare la grande delusione per David Silva, il colpaccio sfumato a inizio settimana dopo diversi giorni di trattative e l'improvviso annuncio ufficiale della Real Sociedad. Il direttore sportivo Igli Tare sta lavorando per consegnare al tecnico Simone Inzaghi un centrocampista offensivo da aggiungere a Milinkovic-Savic e Luis Alberto e, secondo le ultime indiscrezioni in arrivo dalla Spagna, tutti gli indizi portano all'ex interista Rafinha.



Il centrocampista brasiliano, recentemente rientrato al Barcellona dopo il prestito al Celta Vigo, sarebbe infatti molto vicino alla firma col club di Claudio Lotito. Il costo dell'operazione si aggira sui 12 milioni di euro e il fratello di Thiago Alcantara avrebbe già dato il suo assenso al trasferimento. Come dicevamo, per lui si tratterebbe della seconda esperienza in Serie A dopo i 6 mesi all'Inter nella stagione 2017/2018.