Reinier Jesus Carvalho offerto alla Lazio. L'indiscrezione rimbalza in queste ore dalla spagna, dove a riferirlo sono AS e ESPN. Talento brasiliano di proprietà del Real Madrid, trequartista o esterno d'attacco, classe 2002, ha giocato in prestito al Girona in questa stagione siglando un gol e un assist in 17 presenze in Liga. L'agente Giuliano Bertolucci ha fatto sapere che resterà sicuramente in Europa. I Blancos vogliono mandarlo ancora a fare esperienza e in Italia è stato proposto anche all'Atalanta.



Al momento comunque si parla ancora di voci, senza nulla di concreto in orbita biancoceleste. L'intenzione del club capitolino però è quella di inserire in rosa anche qualche giovane di prospettiva tra le seconde linee, la pista quindi non è da accantonare totalmente.