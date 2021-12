Il mercato di gennaio della Lazio passa obbligatoriamente dalle cessioni. Una di queste potrebbe essere Muriqi. Sull'attaccante kosovaro arrivano rumors dalla Turchia, riportate dal portale ​Fotomaç. Il Galatasaray sarebbe sulle sue tracce e potrebbe offrire in cambio il terzino sinistro Van Aanholt.



L'olandese era per altro già stato seguito da Tare ai tempi del Cristal Palace e anche la scorsa estate, quando era ancora svincolato, ci fu qualche voce di interessamento - mai confermata - sul classe '90 della nazionale orange. I biancocelesti sono alla ricerca di un profilo affidabile per la corsia mancina. Chissà che non possa essere proprio questa la soluzione, per liberare così allo stesso tempo la casella in attacco per un nuovo vice-Immobile.