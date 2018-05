de Vrij all'Inter, e a Roma si scatena un putiferio. La notizia era nell'aria, ma la conferma, arrivata nella giornata di giovedì, ad una settimana dal big match che vale un posto in Champions, ha scosso l'ambiente Lazio. Ora la faccenda è nelle mani di Inzaghi, la ‘Gazzetta dello Sport’ ha chiesto il parere di alcuni ex giocatori biancocelesti.



PINO WILSON – L'ex capitano della Lazio del '74, la prima a vincere lo Scudetto, ha parlato di “decisione molto delicata: l’unico a sapere qual è la cosa giusta da fare è proprio De Vrij. Deve scegliere lui e si deve rispettare la sua decisione". L'ex Lazio Sebastiano Siviglia guarda al bene del ragazzo: “Nelle ultime settimane De Vrij sta giocando bene ma nella gara con l’Inter sarà ancor più sotto pressione, avrà tutti gli occhi addosso. Per questo Inzaghi dovrà valutare molto attentamente e capire se il ragazzo è sereno o meno".



NOTIZIA DESTABILIZZANTE - Altra stella del '74, Vincenzo D'Amico, ecco le sue parole: “Quella partita sarà il biglietto da visita di Stefan ai suoi nuovi compagni, ai suoi nuovi tifosi, ai suoi nuovi dirigenti. Presentarsi da disonesto sarebbe controproducente per lui. A Milano saprebbero che non ci si può fidare. Sono convinto che darà il massimo. Però c’è da dire che a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca: chissà che la notizia non sia uscita ad arte per destabilizzare l’ambiente biancoceleste…”. I tifosi sono divisi, in palio c'è la Champions League. L'ultima parola, alla fine, spetterà a Simone Inzaghi.