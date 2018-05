La Lazio va a Crotone senza diversi big. Radu è recuperato, ma per fare il punto sulla situazione fisica degli altri infortunati è intervenuto sulle frequenze di Lazio Style Radio il dottor Fabio Rodia.



RADU - “Oggi sono stati fatti degli accertamenti e abbiamo dato l’ok per il ritorno nel gruppo ed è a disposizione del mister”.



PAROLO E IMMOBILE - “Si sono sottoposti a esami di controllo, stanno rispettando la tabella di marcia. Prossimo inizio settimana ci saranno dei test definitivi e speriamo di farli giocare l’ultima di campionato. C’è un piano di lavoro personalizzato che prevede anche la domenica, i tempi sono ristretti e vanno sfruttati tutti i giorni”.



LUIS ALBERTO - “Gli esami hanno evidenziato una lesione di primo grado alla coscia sinistra, la prognosi è di 15-20 giorni. Abbiamo messo in atto i trattamenti specifici già da tempo ma prima di ogni ufficialità bisogna aspettare dei tempi clinici. Lui vuole provare a giocare l’ultima con l’Inter, ma i dati strumentali non sono favorevoli al momento”.