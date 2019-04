La corsa Champions ora si ferma a San Siro. La sfida tra Lazio e Milan diventa un crocevia fondamentale in questo finale di stagione: per i biancocelesti potrebbe essere l'ultima grande occasione, dopo due match-ball sprecati, contro Spal e Sassuolo.



MILAN CROCEVIA FONDAMENTALE - Come riporta l'edizione romana del Corriere dello Sport “Decide San Siro”, l’apertura del giornale, che poi continua così: “Lazio fermata dal Sassuolo, contro il Milan Champions in gioco. Gli emiliani ribaltano il vantaggio su rigore di Immobile, poi ci pensa Lulic al 95′”.