Lazio, decise le date del ritiro ad Auronzo di Cadore

Sarà un ritiro più corto del solito quello dellaquest'anno ad. Dopo aver sciolto tutti i nodi legati all'organizzazione dell'evento, per il diciassettesimo anno di fila i biancocelesti prepareranno la nuova stagione nella località veneta in provincia di Belluno. Questa volta però la squadra capitolina resterà sotto le Tre Cime di Lavaredo solo per 12 giorni. Secondo quanto scrive il Messggero questa mattina, d'accordo con la dirigenza il tecnico Igor Tudor ha infatti scelto di trascorrere lì il periodo

In passato quasi mai si era andati sotto le due settimane. L'anno scorso con Sarri la squadra era rimasta in montagna per 17 giorni. Con la riduzione dei giorni, a diminuire di conseguenza sono anche le amichevoli, che si disputeranno sul campo dello Zandegiacomo, ormai familiare ai tifosi laziali, lungo le sponde del lago di Santa Caterina.. Ancora da stabilire quali saranno le avversarie, così come sono da definire pure i piani per il resto dell'estate. Per avvicinarsi alla prossima stagione si fa sempre più concreta l'idea di completare la preparazione a Formello, senza tournée all'estero.