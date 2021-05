In casa Lazio è partito il casting allenatore, ma allo stesso tempo già si lavora sui rinforzi da apportare alla rosa. Da ieri è spuntata la voce di un'accelerata per Jerome Boateng, difensore in scadenza col Bayern Monaco e campione di tutto tra club e nazionale (Germania). Come riporta Il Corriere dello Sport la Lazio ci sta pensando sul serio visto che due giorni fa Tare ha incontrato il suo agente Fali Ramadani (lo stesso di Maksimovic e Sarri). Attenzione però al derby. Potrebbe infatti scatenarsi una stracittadina per l'assalto al difensore classe '88. Come riporta Il Messaggero la Roma, oltre al Monaco, avrebbero già presentato un'offerta al calciatore.