L’addio di Inzaghi, destinazione Inter, ha spiazzato la Lazio e il presidente Claudio Lotito, ora alla ricerca di un nuovo allenatore che possa compensare il vuoto lasciato dal più giovane di fratelli Inzaghi. Secondo i betting analyst per la panchina biancoceleste è una corsa a due con Sinisa Mihajlovic favorito in quota a 1,75 e Walter Mazzarri, il cui approdo a Roma, sponda biancoceleste, vale 2,50 volte la posta. Sebbene siano Mihajlovic e Mazzari i candidati principali a raccogliere l’eredità di Inzaghi, non mancano le alternative seppur con meno probabilità di sbarcare sulla panchina laziale: tra questi, riferisce Agipronews, Luca Gotti, in quota a 10 davanti a Vincenzo Italiano a 12 e a Filippo Inzaghi il cui arrivo per succedere al fratello vale 25 volte la posta.