Bastos Quissanga continua a mantenere un piede dentro e l'altro fuori Formello. Ormai da giorni sembra fatta per la sua partenza, ma ieri vi è stato l'ultimo colpo di scena. L'Istanbul Basaksehir era ad un passo dal difensore angolano. Visto che la chiusura non arriva per motivi di bilancio, all'improvviso è rientrato a gamba tesa nella trattativa il Besiktas, il quale ora sembra passato in vantaggio. Derby tutto turco per Bastos. La Lazio spera di piazzarlo per una cifra tra i 2 e i 3 milioni. La sua cessione aprirebbe all'arrivo del tanto agognato difensore.