Dopo l'argentino Escalante a parametro zero dall'Eibar oltre alla coppia Kiyine e Akpa-Akpro dalla Salernitana, la Lazio è pronta a regalare altri due rinforzi sul mercato a Simone Inzaghi. In arrivo ci sono il laterale sinistro algerino Fares dalla Spal (che ottiene Palombi come parziale contropartita) e l'attaccante kosovaro Muriqi del Fenerbahce per 18 milioni di euro bonus compresi. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, in uscita il difensore Bastos andrà al Besiktas o al Basaksehir in Turchia per circa 4 milioni.