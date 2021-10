Laè tornata in campo dopo due giorni di riposo. Mistergià da questa settimana inizierà a lavorare tatticamente in vista del big match contro l’. Una sfida importante sia a livello di classifica, sia sul punto di vista emozionale visto che consisterà nel ritorno all’di Simone. Appuntamento quest’oggi intorno alle ore 17:00 sul campo adiacente a quello principale nel Lazio Training Center. I calciatori sono stati accolti da mister Sarri e il dsa colloquio.Attivazione atletica (mobilità articolare e allunghi) e poi via al lavoro tecnico sotto il forte vento diintervallato ogni volta con delle ripetute da area ad area. La seduta è terminata con una partitella tra celesti e arancioni. Qualche problema alla caviglia perdopo un contrasto con, ma l’allarme è rientrato subito.La notizia principale è stata il ritorno in gruppo di Mattia. Già da ieri la nostra redazione aveva anticipato che erano attese sorprese dall’infermeria per questa settimana, e così è stato. L’ex Hellas ha svolto quasi l’intera seduta insieme ai propri compagni di squadra. Il classe ’95 ha saltato solamente la partitella.Un’ottima notizia in attesa del rientro di Ciro. Il bomber biancoceleste continua ad allenarsi in maniera differenziata nelle strutture di. Anche per lui lo staff medico nutre ottimismo in ottica Inter dopo l’infortunio al flessore. Il capitano era assente oggi pomeriggio assieme agli 8 calciatori impegnati con le rispettive nazionali e. Quest’ultimo è stato sostituito dal giovane della Primavera