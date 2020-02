Il responsabile della comunicazione della Lazio, Arturo Diaconale, ha parlato a Radio Sportiva dell'attuale momento del club del patron Lotito spaziando anche sull'emergenza Coronavirus.



CORONAVIRUS - "Coronavirus? La priorità in questo momento è data dall'emergenza dell'epidemia ed il rischio che possa allargarsi ulteriormente. Ogni misura atta a limitarla o eliminarla è benvenuta. Il problema vero è che nessuno è in grado di prevedere quanto sarà lunga l'emergenza Coronavirus e che tipo di sviluppo potrà avere. Bisogna aspettare e vedere. Le ipotesi in campo sono diverse, ognuna di queste ha pro e contro. Bisogna calcolare quale aspetto diventa prevalente. L'ipotesi di allungare il campionato è suggestiva perché giocare a porte chiuse spaventa, colpisce il calcio"



TIFOSI E LOTITO - "Pace fatta fra tifosi e Lotito? I risultati della partecipazione del pubblico lo stanno dimostrando, oggi non ci sarebbe motivo per portare avanti la contestazione. Il lavoro della società è stato così importante da convincere anche la tifoseria"



IMMOBILE - "L'annata incredibile di Ciro è frutto di un progetto iniziato quando Inzaghi ha preso la guida della prima squadra. La società lo ha sorretto e insieme a giocatori e tifosi il progetto si è sviluppato, certi traguardi erano impensabili un anno fa"



SCUDETTO - "In molti credevano che la Lazio prima o poi si sarebbe fermata. La gara di ieri dimostra che il calcolo delle probabilità è sbagliato, ma i conti per lo scudetto si fanno ad aprile"