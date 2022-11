Ancora dubbi in casa Lazio su dove svolgere il ritiro invernale. Nei giorni scorsi si stava facendo strada l'ipotesi di una meta in Turchia. La località di Belek, sulle coste meridionali, sembrava poter fare al caso dei biancocelesti. Niente da fare. Staff e società non sono pienamente convinti. Il dietrofront a questo punto fa risalire le possibilità di permanenza a Formello nel mese di dicembre. Ipotesi per altro gradita a Sarri.



La ripresa degli allenamenti nel centro tecnico biancoceleste resta fissata per la fine di novembre. Su un eventuale trasferimento in altre sedi tra il 12 e il 23 dicembre, come paventato nell'ipotesi turca, o in altre date, si attendono comunque sviluppi decisivi nei prossimi giorni.