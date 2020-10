Dopo la grande vittoria di ieri sera contro il Borussia Dortmund, la Lazio stamattina è già tornata in campo. I titolari contro i gialloneri ovviamente hanno effettuato un semplice scarico nelle strutture del Lazio Training Center, e con loro anche Caicedo. Chi è subentrato, vedi Hoedt, Parolo, Akpa Akpro e Muriqi, e chi non ha giocato proprio, questa mattina dopo un lavoro in palestra si è visto in campo per una seduta tecnica. Torello come riscaldamento per poi passare alle combinazioni con tiro in porta.



In campo presenti anche i due acciaccati Lazzari ed Escalante. L'ex Spal procede spedito verso il rientro anche prima del previsto e punta ad essere almeno a disposizione contro il Bologna sabato sera per tornare dal 1' contro il Bruges. Non si sono visti di nuovi Caltadi e Andreas Pereira, il primo ancora out per dei problemi intestinali e il secondo per dei sintomi influenzali. Niente allenamento per gli infortunati Lulic e Radu. Forfait anche per Vavro.