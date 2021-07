Nonostante il mercato al momento sia abbastanza ingolfato, la Lazio non molla per un centrocampista. Si tratta di Toma Basic. Il classe '96 croato del Bordeaux ha già l'accordo con Tare da tempo. Il muro da scavalcare è quello del club francese, e in fin dei conti non è neanche troppo insormontabile. Secondo Il Messaggero la distanza tra l'offerta della Lazio e la richiesta del Bordeaux è minima. I biancocelesti mettono sul piatto 6 milioni di euro più due di bonus mentre Les Girondins ne chiedono 9 totali.