Domani avrebbe dovuto essere il giorno della sua partita. Italia-Svizzera allo stadio Olimpico con Immobile protagonista. Invece Ciro è stato costretto a lasciare il ritiro degli Azzurri per un vasto edema al polpaccio della gamba sinistra. Una brutta notizia per la nazionale così come per la Lazio che rischia di perderlo per almeno 20 giorni. Domani, come riporta La Repubblica, il bomber del club capitolino si sottoporrà ad una risonanza che sarà indicativa per capire le condizioni del polpaccio e soprattutto i tempi di recupero. Sarri incrocia le dita in vista di Juventus, Lokomotiv Mosca e Napoli.