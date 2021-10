Laavrà ancora qualche ora per archiviare mentalmente la sfida contro il. Una prestazione sottotono che non è piaciuta affatto a. Il Comandante ha salvato solamente i tanti tifosi biancocelesti giunti alche hanno incitato dal primo all’ultimo secondo i calciatori, nonostante quanto visto in campo. Per il resto, tutto da dimenticare.L’appuntamento per la ripartenza è stato fissato per domani nel Lazio Training Center. Inizierà la preparazione in ottica. Sarri avrà il gruppo al completo solamente tra mercoledì e giovedì prossimo. Sono(Acerbi, Milinkovic, Marusic, Strakosha, Hysaj, Muriqi, Akpa Akpro e Raul Moro). Per tutti gli altri, o quasi, domani terminerà il riposo.Chi non sta riposando sono. Il capitano biancoceleste non è partito con l’Italia per una. Da ieri ha iniziato il lavoro nelle palestre di Formello, come postato anche in diverse Instagram stories. Zaccagni, invece, continua ad allenarsi in maniera differenziata dopo larimediata col Cagliari il 19 settembre scorso.Per entrambi nelle ultime ore sono circolate voci di un possibile rallentamento nel percorso di recupero, in primis per Zaccagni. Al contrario però,in seguito agli accertamenti. L’obiettivo dello staff medico è quello didel 16 ottobre, e chissà che non possano esserci sorprese anche per la fine di questa settimana.