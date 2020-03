Il ritiro della Lazio rischia di saltare. Dopo aver posticipato il ritorno a data da destinarsi, dopo 13 anni rischia di subire variazioni significative anche il ritiro estivo della squadra di Lotito. La sede sarà sempre Auronzo di Cadore, le date dipendono dalla fine del campionato.



LAZIO IL RITIRO VIENE POSTICIPATO SE - Come riporta il Corriere dello Sport, il ritiro è stato fissato per le settimane centrali di luglio (11-25). Se il campionato dovesse concludersi nei tempi previsti, o comunque dovesse saltare, le date saranno rispettate, se dovesse andare per le lunghe e diventare estivo, anche quelle date andrebbero riviste.