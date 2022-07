Di solito non rispondo a messaggi di questo tipo e non mi faccio toccare dalle critiche, perché fanno parte del mestiere. Secondo chi mi scrive sono tifosa di volta in volta di una o dell’altra squadra di Serie A. Non vorrei però aver urtato la sensibilità di qualcuno, quindi vorrei chiarire che non mi sono “gustata i cori contro la Lazio”, ma semplicemente quelli a favore di un giocatore che fa sognare i tifosi. Che questi siano tifosi della Roma, della Lazio, dell’Inter, della Juve, del Milan, del Napoli o di altre, per me non cambia. Il mio lavoro vive e si alimenta delle passioni dei tifosi e io le faccio mie ogni volta, qualunque colore sostengano.

Botta e risposta tra Lazio e Sky Sport. Dopo il comunicato della società biancoceleste , in merito all'episodio dei cori di ieri andati in onda durante la presentazione di Dybala, ecco le prese di posizione dei diretti interessati.La giornalista, la cui frase "mi sto godendo i cori" pronunciata al rientro in studio dopo il servizio in diretta dall'Eur, mentre si erano uditi chiaramente alcuni insulti dei tifosi della Roma nei confronti dei rivali cittadini,

Poco dopo è arrivata anche la presa di posizione di Federico Ferri, direttore di Sky Sport: