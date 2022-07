Con una nota comparsa sui propri profili ufficiali la Reggina ha comunicato l'ingaggio dalla Lazio di Emanuele Cicerelli.



Esterno offensivo, classe 1994, Cicerelli ha trascorso gli ultimi quattro campionati in Serie B, collezionando oltre 100 presenze, arricchite da 7 gol, con le maglie di Foggia, Salernitana e Frosinone.



Il giocatore pugliese arriva in amaranto in prestito con diritto di riscatto che diverrà obbligo al verificarsi di alcune eventualità.



Questo il comunicato diffuso oggi dal club calabrese: "Reggina 1914 comunica di avere acquisito a titolo temporaneo (con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni) il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Emanuele Cicerelli, proveniente dalla S.S. Lazio. Le parti hanno sottoscritto un contratto pluriennale. Ad Emanuele un caloroso bentornato nella famiglia amaranto".