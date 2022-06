Il matrimonio tra Maurizio Sarri e la Lazio continua. Messo nero su bianco il rinnovo di contratto fino al 2025, il tecnico toscano attende ora i rinforzi per migliorare il quinto posto ottenuto la scorsa stagione. Per la difesa l’obiettivo numero è Alessio Romagnoli. L’ex capitano del Milan non rinnoverà il contratto in scadenza con i rossoneri e sembra il primo nome sulla lista biancoceleste: secondo i betting analyst un suo approdo nella capitale nella sessione estiva di calciomercato si gioca a 1,45, quota che sale a 1,70 per gli esperti. Un altro difensore che potrebbe arrivare alla corte di Sarri entro il 31 agosto è il giovane Nicolò Casale del Verona, dato in biancoceleste a 1,60 mentre vale 7 volte la posta l’acquisto di Fabiano Parisi, terzino sinistro dell’Empoli. Un altro ruolo delicato per la nuova Lazio è sicuramente quello del portiere. Visto l’addio di Thomas Strakosha, la dirigenza laziale sta cercando un nuovo titolare, possibilmente giovane e italiano. Per questo, nonostante l’infortunio alla spalla che lo terrà fuori per qualche mese, il favorito numero uno è Marco Carnesecchi, di proprietà dell’Atalanta, a 1,85. Più indietro invece Guglielmo Vicario dell’Empoli, offerto a 3,50 e il suo ex compagno di squadra a Cagliari Alessio Cragno proposto a 4.