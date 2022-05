I laziali tornano allo stadio. Dopo la protesta contro la società, nata dal rincaro dei biglietti per l'ultima partita in casa col Milan, ora. All'Olimpico arriverà la Sampdoria alle 20:45 e il popolo biancoceleste vuole farsi sentire, per sostenere Immobile e compagni nelle ultime decisive sfide per la lotta all'Europa League.L'esodo in trasferta a La Spezia è stato il primo segnale. Ora l'obiettivo è, visto che contro i rossoneri due domeniche fa non sembrava di trovarsi a Roma. In questo senso, un passo avanti della società c'è stato, con i biglietti che saranno messi in vendita dalle 16:00 di oggi a prezzi scontati. 10 euro per la curva e i distinti, 20 per la Tevere e 40 per la Monte Mario.: "Tutti allo stadio".Beninteso, dissapori e contestazioni restano sempre in piedi. L'acredine tra il club e la frangia più calda del tifo ha radici ben più profonde . Ma dopo le polemiche di questi ultmi giorni, sono in molti ad aver il timore che possano esserci brutte sorprese per la Lazio sul campo. Sui social, in radio, al bar si moltiplicano le tesi di chi pensa chepossa essere compensato molto presto. Il polverone mediatico sollevato dall', montato anche per via delle parole di Mourinho e di Gasperini, non lascia affatto tranquillo un ambiente che vive di questo chiacchiericcio popolare ogni giorno. È il momento, per la gente laziale, di stringersi intorno alla squadra e difenderla da attacchi e polemiche. A prescindere da dietrologie varie, più o meno strampalate, la sfida con i blucerchiati può essere un appuntamento decisivo, cui non bisognerà mancare.