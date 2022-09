Doppia seduta oggi a Formello per la Lazio. Rientrati tutti i nazionali, Sarri riabbraccia in gruppo anche Manuel Lazzari già dalla mattina. Il terzino è pienamente recuperato e potrebbe riprendersi anche la maglia da titolare contro lo Spezia: ballottaggio aperto con Hysaj. Gli unici assenti sono Casale - out per almeno una decina di giorni - e Immobile, che oggi pomeirggio ha presenziato alla conferenza stampa di presentazione della Partita della Pace, prima di andare a sottoporsi agli esami strumentali in programma. Dita incrociate in attesa dell'esito. I medici predicano cautela, mentre lui vorrebbe esserci a tutti i costi alla ripresa.



Il tecnico toscano lavora per reparti e fa le prove tattiche in vista di domenica. Nel primo allenamento di giornata la notizia è Felipe Anderson che si è mosso da esterno, mentre nel ruolo di centravanti si sono alternati Pedro e Cancellieri. Nel pomeriggio campanello d'allarme per Cataldi, celhe interrompe il lavoro in anticipo rispetto ai compagni per una contusione dopo un contrasto nella partitella. Si spera in nulla di grave.