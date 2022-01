Doppia seduta oggi a Formello per la Lazio. In mattinata dopo il lavoro atletico iniziale, Maurizio Sarri ha diviso la rosa per reparti e si è dedicato con particolare attenzione a seguire le esercitazioni per la difesa.



Radu continua a provare come centrale di sinistra, al fianco di Luiz Felipe. In attesa del rientro di Acerbi - che starà fuori almeno altri 20 giorni - e di eventuali rinforzi dal mercato, saranno proprio il romeno e il brasiliano la coppia titolare, con Patric come unica riserva.



Verso le 15 è poi scattato il secondo allenamento di giornata e il lavoro tattico è proseguito con le medesime modalità. Il mister ha visto passi avanti nelle ultime uscite della squadra, ma la manovra dei suoi uomini deve ancora essere migliorata sia in fase offensiva, sia, soprattutto, in quella difensiva dove si sono manifestate le maggiori carenze. Tra domani e venerdì arriveranno maggiori indicazioni sulla probabile formazione che affronterà la Salernitana. I ballottaggi vedono sempre Luis Alberto e Zaccagni scalpitare per strappare una maglia da titolare al posto di Basic e Felipe Anderson. Tra una settimana inoltre ci sarà la Coppa Italia contro l'Udinese. Lecito attendersi rotazioni profonde nella rosa tra i due match.