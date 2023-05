Domenica sarà la gironata degli addi all'Olimpico. Lazio - Cremonese sarà l'ultima partita in casa di Radu e di Milinkovic, che riceveranno un degno saluto dai tifosi (previsto il tutto esaurito sugli spalti). Sarri concederà al difensore rumeno un largo spezzone di partita affinché il pubblico possa tributargli gli applausi e il saluto che merita.



Il Sergente invece ha deciso di comunicare lui stesso l'addio davanti ai propri sostenitori. Sergej ha preso la decisione defintiiva di dire addio a fine anno e, secondo quanto riporta oggi il Corriere dello Sport, ha pronto un messaggio per ringraziare tutti per questi 8 anni trascorsi in biancoceleste.