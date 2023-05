Quella contro la Cremonese domenica potrebbe essere l’ultima partita in tribuna all’Olimpico per. Il contratto del ds dellascadrà a giugno e al momento di rinnovo non se ne è ancora parlato. Fantomatiche proposte nel cassetto di Lotito sono state solo voci rimbalzate fino a qualche mese fa, senza mai trovare conferme.Anche negli ultimi colloqui avuti non sembra più esserci lo stesso feeling di un tempo. Segni di un ciclo professionale e di un rapporto lavorativo che, a prescindere dagli accordi scritti, sembra comunque volgere ad un naturale termine.Da questo nasce il netto ridimensionamento delle mansioni di Tare, cui si è assistito già dall’estate scorsa. Il ds è rimasto in silenzio, accettando il fatto compiuto, ma ora la prospettiva di proseguire in questo modo non lo alletta affatto.Che tra Sarri e Tare non corra buon sangue è cosa nota, ma senza definire entro quali paletti si dovrà in caso sviluppare il lavoro di entrambi sembra difficile che la convivenza possa proseguire. Per questo a fine stagione (ma forse anche prima) ci sarà un faccia a faccia decisivo tra presidente e dirigente dopo il quale, in ogni caso, si prospetta un netto cambio di configurazione nell’organigramma societario.In caso di addio di Tare, attualmente responsabile del settore giovanile, insieme a Enrico Lotito, il figlio del patron. Altrimenti i nomi che circolano in orbita Lazio per il posto vacante in dirigenza sono quelli di, con quest’ultimo in vantaggio. Cristiano Giuntoli invece è ormai destinato alla Juventus e il tentativo di inserimento di Lotito nella trattativa, di cui si è parlato nei giorni scorsi, sembra andato a vuoto.