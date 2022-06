Lotito e Setti al lavoro per una maxi operazione. Questo quanto racconta stamattina la Gazzetta dello Sport. Un doppio colpo in arrivo per la Lazio, con possibili contropartite per l'Hellas Verona. Casale e Ilic, valutati 28 milioni complessivi, sbarcherebbero alla corte di Sarri. Kiyine e Moro finirebbero sulle sponde dell'Adige. Un incastro di interessi reciproci che sembra potersi realizzare a breve, con una formula che permetterebbe ai biancocelesti di abbassare ulteriormente i costi immediati da sostenere. Almeno uno dei due giocatori veronesi si trasferirebbe infatti a Roma in prestito con obbligo di riscatto.