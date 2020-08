Dopo le operazioni alla caviglia, prosegue il calvario di capitan Lulic, non è partito per il ritiro. Il suo rinnovo di un anno è già depositato, ma rimangono forti dubbi sul suo ritorno in campo. Migliora invece Leiva, ma la verità definitiva sul suo ginocchio arriverà dai prossimi allenamenti ad Auronzo. Così si legge sull'edizione odierna de Il Messaggero. Al momento è scongiurata una nuova operazione, una volta seguito il giusto protocollo. A maggio erano stati fatti gravi errori nella riabilitazione dopo l’intervento. Adesso sono state prese tutte le precauzioni al riguardo.