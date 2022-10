Niente calcoli su Milinkovic. Lo aveva detto in conferenza stampa mercoledì Maurizio Sarri e con tutta probabilità sarà di parola oggi. Il Sergente è diffidato e la settimana prossima ci sarà il derby. Il dubbio se farlo giocare o meno c'è, ma il tecnico della Lazio sembra voler fare più i conti con la tenuta fisica dei suoi, che non con le eventuali squalifiche. Luis Alberto infatti non è al meglio fisicamente e quindi anche oggi, alle 18:00 all'Olimpico, potrebbe farlo partire dalla panchina, confermando il serbo alla guida del centrocampo.



La preoccupazione dei laziali però è grande. Dopo Immobile, perdere anche il 21 sarebbe un altro enorme problema in vista della stracittadina. Ad arbitrare il match contro la Salernitana per altro ci sarà Gianluca Manganiello, i cui precedenti in termini di cartellini non sono confortanti, con 14 gialli in 8 incontri diretti. Il mister biancoceleste scioglierà solo all'ultimo le riserve. Non è escluso che preveda una sorta di staffetta, magari proprio col Mago o con Basic, per risparmiare al classe '95 almeno una parte di gara. Ai tifosi non resta che incrociare le dita.