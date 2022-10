La Lazio ha intenzione di rinnovare il contratto di Pedro e Luka Romero. Mentre per il primo, come riporta il Messaggero, sembra una formalità trovare l'accordo, per quanto riguarda il 17enne argentino, ci sarebbero già diverse grandi squadre d'Europa interessate al giocatore e per questo la Lazio dovrà anticipare i tempi.