Proseguono le prove tattiche in casa Lazio, in vista della sfida contro la Samp sabato alle 20:45. Sarri oggi ha aggregato al gruppo il bomber della primavera Valerio Crespi, per sopperire all'assenza di Cabral. Oltre al capoverdiano, ancora out Pedro, alle prese con il problema al polpaccio che lo tormenta da un mese. Domani la rifinitura scioglierà gli ultimi dubbi di formazione. Unico ballottaggio tra Leiva e Cataldi in mediana.