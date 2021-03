L'ultimo giorno di impegni delle nazionali vedrà ancora qualche calciatore della Lazio in campo. Stasera infatti toccherà di nuovo all'Italia. Gli Azzurri saranno impegnati a Vilnius contro la Lituania alle 20:45 per consolidare il primo posto nel girone C. Secondo le indiscrezioni, sono previsti titolari due giocatori della Lazio. Si tratta di Acerbi in difesa e Immobile in attacco. Sarebbe la seconda gara dal 1' per entrambi in questa rassegna con la nazionale (per l'attaccante la terza presenza su tre). Ancora niente da fare per Lazzari. Al momento il ct Mancini sembra preferirgli Toloi sull'out di destra. Quest'oggi concluderanno i propri impegni con le nazionali anche Strakosha (Albania) e Muriqi (Kosovo).