Sarri nel mirino di Inter e, soprattutto, Milan. Secondo Il Messaggero le due big milanesi starebbero pensando ad un cambio di guida tecnica per la prossima stagione e tra i preferiti, in particolare dei rossoneri, ci sarebbe proprio l'attuale allenatore della Lazio.



Il contratto del tecnico toscano con i biancocelesti è stato rinnovato l'estate scorsa fino al 2025. Stando a quanto riporta il quotidiano, i dissapori con Tare, se Lotito dovesse decidere di prolungare il rapporto con il ds albanese, potrebbero però spingere l'ex Chelsea, Juve e Napoli a interrompere comunque in anticipo il rapporto con i capitolini. E con le panchine di Inzaghi e Pioli che potrebbero traballare, se non dovessero essere centrati gli obiettivi stagionali (su tutti, la qualificazione in Champions), lo scenario di un trasferimento immediato di Sarri sotto la Madonnina potrebbe conretizzarsi in estate.