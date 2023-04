Mattia Zaccagni sta disputando un campionato incredibile. Il nativo di Cesena ha collezionato 10 gol e 6 assist in campionato, attirando su di sè l'interesse di diverse squadre. Infatti, secondo diversi media locali, l’esterno della Lazio piace molto alla Juventus di Max Allegri e al Milan di Stefano Pioli, in vista della prossima stagione. D’altro canto, Claudio Lotito non ha intenzione di fare sconti e chiede circa 40 milioni di euro per lasciar partire l’ex Hellas Verona.