seconda,settima ma con 15 punti che ballano in attesa del 19 aprile: raramente la gara tra biancocelesti e bianconeri ha avuto tanto valore a questo punto del campionato. 55 punti perche ne paga 19 al Napoli capolista, 44 per, oggi assente per febbre. La formazione della Lazio è quella di gala, con il ritorno di Immobile in avanti, mentre la Juve fa riposare(e non Di Maria) in vista dell'andata dei quarti di finale di Europa League contro lo Sporting di Lisbona. Nell'ultimo turno, vittorie sul Verona per la Vecchia Signora e sul Monza per le Aquile.Laha raccolto appena due punti nelle ultime sei gare giocate contro la Juventus in Serie A (2N, 4P) e in questo parziale per ben cinque volte ha subito almeno due gol; l’ultimo successo biancoceleste in campionato con i bianconeri risale al 3-1 del 7 dicembre 2019 (Luiz Felipe, Milinkovic-Savic, Caicedo e Ronaldo i marcatori, sulla panchina dei piemontesi c’era Sarri).Laha vinto le due gare stagionali contro la Lazio (3-0 in campionato, 1-0 in Coppa Italia) e non batte i biancocelesti almeno tre volte nella stessa annata dal 2016/17, sempre con Allegri in panchina (in quel caso senza subire alcun gol).La Lazio ha collezionato sei clean sheets consecutivi in campionato e potrebbe eguagliare il suo record storico in Serie A: sette gare di fila senza subire gol tra febbraio e marzo 1998 con Sven-Göran Eriksson in panchina.Sfida tra i due migliori marcatori serbi della storia della Serie A - Dusan(59 gol) e Sergej(53) - e anche tra due dei tre giocatori con più assist vincenti nel campionato in corso: solo Kvaratskhelia (10) ne ha forniti più di Kostic e Milinkovic-Savic (otto entrambi); Kostic, Vlahovic e Milinkovic-Savic hanno condiviso 10 gare della Serbia insieme (7V, 2N, 1P).