Nuovo regista cercasi. La rivoluzione che in estate colpirà il centrocampo della Lazio non coinvolgerà solo le mezzali, ma anche il ruolo di mediano dove Marcos Antonio è sulla lista dei partenti. Come scrive oggi il Corriere dello Sport, Sarri sogna Jorginho ma i costi sono proibitivi per le casse biancocelesti. L'italo-brasiliano guadagna infatti 6 milioni di euro a stagione. Solo ricorrendo alle norme previste nel decreto crescita si potrebbero abbattere gli emolumenti, ma l'operazione rimane comunque complicata.



Più abbordabile invece è Lucas Torreira, peraltro anche quattro anni più giovane del nazionale azzurro (31 anni contro 27). Il regista uruguayano guadagna 3 milioni di euro al Galatasary, ma è desideroso di cambiare aria. A Sarri piace e dopo gli ammiccamenti che c'erano stati in passato, quest'estate potrebbe essere quella giusta per la Lazio.