Non solo Paris Saint-Germain e Manchester United su Sergej Milinkovic-Savic. Come scrive il Mirror, anche il Chelsea vuole il centrocampista serbo della Lazio. E i Blues contano su Mateja Kezman, agente del 21 biancoceleste, ex giocatore proprio dei londinesi. Secondo il tabloid inglese i maggiori rivali per Blues sono i parigini, anche loro in ottimi rapporti col procuratore serbo, che ha vestito anche la maglia del PSG.