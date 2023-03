ha concesso due giorni di riposo alladopo la vittoria nel derby. Ciroperò non sembra avere intenzione di fermarsi. Anche oggi ail capitano biancoceleste era al lavoro in campo con lo staff per correre verso il pieno recupero, come testimonia anche una storia sul suo profilo Instagram."Ha praticamente risolto il suo problema. Nelle prossime due settimane cercheremo di rimetterlo in condizione al massimo", aveva detto nel post gara contro la Roma il medico sociale della Lazio . La Lazio conta di riaverlo a disposizione già per la trasferta di Monza, alla ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali.